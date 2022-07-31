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31 Tem 2022 - 18:49

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Simsiyah Tulumuyla Fizik Şov Yaptı! “Taner Seni Bu Halde Görmesin!” Kalpler, Beğeniler, Yorumlar Arka Arkaya… Güzelliğiyle Göz Doldurdu!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, simsiyah tulumuyla resmen fizik şov yaptı. Yarım bir bluz giyen Gülsim Ali İlhan’ın bu halleri ise Gönül Dağı dizisinden göndermelere neden oldu ve birçok kişi tarafından “Dilek, Taner seni bu halde görmesin” yorumlarına neden oldu. Kalpleri, beğenileri ve yorumları arka arkaya alan İlhan, güzelliğiyle göz doldurdu!