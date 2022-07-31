Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Simsiyah Tulumuyla Fizik Şov Yaptı! “Taner Seni Bu Halde Görmesin!” Kalpler, Beğeniler, Yorumlar Arka Arkaya… Güzelliğiyle Göz Doldurdu!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, simsiyah tulumuyla resmen fizik şov yaptı. Yarım bir bluz giyen Gülsim Ali İlhan’ın bu halleri ise Gönül Dağı dizisinden göndermelere neden oldu ve birçok kişi tarafından “Dilek, Taner seni bu halde görmesin” yorumlarına neden oldu. Kalpleri, beğenileri ve yorumları arka arkaya alan İlhan, güzelliğiyle göz doldurdu!
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Dilek karakterinin girişiyle başlayan Gönül Dağı dizisi, üçüncü sezonda nasıl devam edecek bilinmiyordu. Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medyada aktif olan Gülsim Ali İlhan, bir bakanı bir daha baktırdı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.