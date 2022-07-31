Masterchef Jürilerinin Kıyafetleri Neden Değişmiyor Sonunda Ortaya Çıktı! Her Bölüm Aynı Kıyafeti Giyince; “Kokuştular Şefim” Denilmişti… Perde Arkasında İşler Çok Acayip!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada ise yarışmacılar tezgah başında kendilerini kanıtlamak adına canla başla savaş vermişti. Masterchef’in ilk 16 kişilik kadrosunda olmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan çok şeflerin sürekli aynı kombinle yarışmayı sunması sosyal medyayı sallamıştı. Peki, şefler neden uzun süredir yanı kıyafetleri giyiyor?

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