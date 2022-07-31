- 31 Tem 2022 - 19:08

Masterchef Jürilerinin Kıyafetleri Neden Değişmiyor Sonunda Ortaya Çıktı! Her Bölüm Aynı Kıyafeti Giyince; “Kokuştular Şefim” Denilmişti… Perde Arkasında İşler Çok Acayip!

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Masterchef’i izleyen seyircilerin kafalarında tek bir soru var: Şefler neden sürekli aynı kıyafetleri giyiyorlar! 20. bölümü aşan Masterchef yarışmasında 2. tur boyunca şefler sadece 2 kere kıyafet değiştirince; birçok kişi “Şefim kokuştular artık!” yorumlarında bulunmuştu. Perde arkasının aralanmasıyla birlikte çok farklı gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada ise yarışmacılar tezgah başında kendilerini kanıtlamak adına canla başla savaş vermişti. Masterchef’in ilk 16 kişilik kadrosunda olmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan çok şeflerin sürekli aynı kombinle yarışmayı sunması sosyal medyayı sallamıştı. Peki, şefler neden uzun süredir yanı kıyafetleri giyiyor?

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31 Tem 2022 - 19:08 Ankara- Yaşam

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