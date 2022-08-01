- 01 Ağu 2022 - 15:17

Zincir Marketler iPhone Cep Telefonlarına Dev İndirim Kararı! A101 ve CarrefourSA Market Apple iPhone 11,12 ve 13 Telefon Fiyatlarını Düşürdü! İşte 1 Ağustos iPhone Güncel Fiyat Listesi!

Artan Apple markası ürünleri fiyatları, vatandaşların dikkatini çekerken; piyasa fiyatının altında satış yapmaya başlayan A101 marketleri ve CarrefourSA, iPhone ürünlerine özel indirime gitti. iPhone SE’den iPhone 13 Pro Max ürünlerine kadar indirime giden A101 ve CarrefourSA marketleri, çok uygun fiyattan satışlara başladı! İşte Zincir marketlerde gerçekleşen İphone indiriminin detayları...

Artan Apple markası ürünleri fiyatları, vatandaşların dikkatini çekerken; piyasa fiyatının altında satış yapmaya başlayan A101 marketleri ve CarrefourSA, iPhone ürünlerine özel indirime gitti. iPhone SE’den iPhone 13 Pro Max ürünlerine kadar indirime giden A101 ve CarrefourSA marketleri, çok uygun fiyattan satışlara başladı! Peki, A101 ve CarrefourSA marketlerinde iPhone telefon satılıyor mu, var mı? A101 ve CarrefourSA marketlerinde iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 ne kadar, kaç TL? A101 ve CarrefourSA marketlerinde hangi telefonlar var? İşte 1 Ağustos 2022 iPhone güncel fiyat listesi…

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01 Ağu 2022 - 15:17 - Teknoloji

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