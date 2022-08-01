Tekel Bayileri Başkanından Sigaraya Zam Açıklaması! Sigaraya Zam Mı Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 1 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Sık sık fiyatı değişmeye başlayan sigaraların güncel hali de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Zam gelmesi beklenen sigaralara bu ay zam gelip gelmeyeceği sorusunu ise, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yanıtladı. İşte güncel sigara zammının detayları...
Sık sık fiyatı değişmeye başlayan sigaraların güncel hali de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Zam gelmesi beklenen sigaralara bu ay zam gelip gelmeyeceği sorusunu ise, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yanıtladı. Peki, sigaraya zam mı geldi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? Sigara güncel fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos güncel sigara fiyatları…
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01 Ağu 2022 - 11:52 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.