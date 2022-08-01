Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…
Seda Sayan ve Çağlar Ökten iddialara göre birbirine girdi. Eski eş krizi yaşayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Kadırgalı Seda Sayan’ın küplere bindiği ve “Bu nasıl bir terbiyesizlik” dediğine dair iddialar gündeme geldi. İşte Ökten çiftinin evine cam çerçeve indiren kavganın detayları…
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aralarında 25 yaş bulunmasına rağmen aşklarını doludizgin yaşamaya devam etmişlerdi. Gelen yorumları umursamadıklarını dile getiren çift, aşklarıyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Kurban Bayramı öncesinde Seda Sayan, soluğu kaynanasının yanında almıştı. Kaynanası, üvey oğlu ve eşiyle Mersin’den paylaşımlar yapan Seda Sayan, şok etkisi yaratmıştı. Çağlar Ökten’in eski eşinden kaynaklı olarak çiftin birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.