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01 Ağu 2022 - 12:15

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iddialara göre birbirine girdi. Eski eş krizi yaşayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Kadırgalı Seda Sayan’ın küplere bindiği ve “Bu nasıl bir terbiyesizlik” dediğine dair iddialar gündeme geldi. İşte Ökten çiftinin evine cam çerçeve indiren kavganın detayları…