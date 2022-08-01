- 01 Ağu 2022 - 12:15

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…

Seda Sayan ve Çağlar Ökten iddialara göre birbirine girdi. Eski eş krizi yaşayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Kadırgalı Seda Sayan’ın küplere bindiği ve “Bu nasıl bir terbiyesizlik” dediğine dair iddialar gündeme geldi. İşte Ökten çiftinin evine cam çerçeve indiren kavganın detayları…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aralarında 25 yaş bulunmasına rağmen aşklarını doludizgin yaşamaya devam etmişlerdi. Gelen yorumları umursamadıklarını dile getiren çift, aşklarıyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Kurban Bayramı öncesinde Seda Sayan, soluğu kaynanasının yanında almıştı. Kaynanası, üvey oğlu ve eşiyle Mersin’den paylaşımlar yapan Seda Sayan, şok etkisi yaratmıştı. Çağlar Ökten’in eski eşinden kaynaklı olarak çiftin birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ağu 2022 - 12:15 Ankara- Yaşam

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