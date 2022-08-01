Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!”
Tv8 ekranlarının favori yarışmalarından biri olan Masterchef için Acun Ilıcalı resmen paraya kıydı. Reytingler yükselsin diye kesenin ağzını açtıkça açan Acun Ilıcalı, öyle bir şeye imzasını attı ki, gören duyan “Para diye kafayı yediniz” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şoktan şoka sokan o Acun Ilıcalı’nın Masterchef hamlesi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında sonunda ikinci turda gerçekleşen elemeler bitmişti. Yeni bölümle birlikte artık yarışmacılar kendilerini ve yeteneklerini gösterebilecek kısma geçmişlerdi. Yarışmanın yeni bölümünde göze çarpan bir detaysa; Acun Ilıcalı’nın olaya el attığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.