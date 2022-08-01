- 01 Ağu 2022 - 12:33

Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!”

Tv8 ekranlarının favori yarışmalarından biri olan Masterchef için Acun Ilıcalı resmen paraya kıydı. Reytingler yükselsin diye kesenin ağzını açtıkça açan Acun Ilıcalı, öyle bir şeye imzasını attı ki, gören duyan “Para diye kafayı yediniz” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şoktan şoka sokan o Acun Ilıcalı’nın Masterchef hamlesi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında sonunda ikinci turda gerçekleşen elemeler bitmişti. Yeni bölümle birlikte artık yarışmacılar kendilerini ve yeteneklerini gösterebilecek kısma geçmişlerdi. Yarışmanın yeni bölümünde göze çarpan bir detaysa; Acun Ilıcalı’nın olaya el attığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Ağu 2022 - 12:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Oldu! 3 Milyonluk Araç Burnundan Fitil Fitil Gelince Soluğu Mahkemede Aldı! İpler Koptu, Olanlar Oldu… mask
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Oldu! 3 Milyonluk Araç Burnundan Fitil Fitil Gelince Soluğu Mahkemede Aldı! İpler Koptu, Olanlar Oldu…
Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Sonunda Belli Oldu! Taner’in Yaralarını Saracak; Kalbine Basacak… Bir Zamanlar Çukurova’nın Güzeller Güzeli Oyuncusu… mask
Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Sonunda Belli Oldu! Taner’in Yaralarını Saracak; Kalbine Basacak… Bir Zamanlar Çukurova’nın Güzeller Güzeli Oyuncusu…
Keçiören’de Aquaparklar Dolup Taşıyor... mask
Keçiören’de Aquaparklar Dolup Taşıyor...
Demet Özdemir’in Ablasını Gören Dondu Kaldı! Hem Çok Benziyorlar Hem Alakaları Bile Yok… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Demet’ten Güzel!” mask
Demet Özdemir’in Ablasını Gören Dondu Kaldı! Hem Çok Benziyorlar Hem Alakaları Bile Yok… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Demet’ten Güzel!”
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İlk İsim İfşa Oldu! Mustafa Mı, Doğukan Mı, Ege Mi? Daha “Bismillah” Demeden… Acun Çıldıracak! mask
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İlk İsim İfşa Oldu! Mustafa Mı, Doğukan Mı, Ege Mi? Daha “Bismillah” Demeden… Acun Çıldıracak!
Gülben Ergen Bulgaristan Mestanlı'yı Fethetti... mask
Gülben Ergen Bulgaristan Mestanlı'yı Fethetti...
İzmir'de Bir Nilüfer Açtı... mask
İzmir'de Bir Nilüfer Açtı...
Serdar Ortaç Yeni İşiyle Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Serdar Ortaç'ın Yeni Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yılmaz Vural ile Meslektaş… mask
Serdar Ortaç Yeni İşiyle Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Serdar Ortaç'ın Yeni Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yılmaz Vural ile Meslektaş…
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Ödediği Para Dudak Uçuklattı! Düzenli Yatan Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! mask
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Ödediği Para Dudak Uçuklattı! Düzenli Yatan Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!” mask
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!”
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…
Tekel Bayileri Başkanından Sigaraya Zam Açıklaması! Sigaraya Zam Mı Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 1 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Tekel Bayileri Başkanından Sigaraya Zam Açıklaması! Sigaraya Zam Mı Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 1 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!
Zincir Marketler iPhone Cep Telefonlarına Dev İndirim Kararı! A101 ve CarrefourSA Market Apple iPhone 11,12 ve 13 Telefon Fiyatlarını Düşürdü! İşte 1 Ağustos iPhone Güncel Fiyat Listesi! mask
Zincir Marketler iPhone Cep Telefonlarına Dev İndirim Kararı! A101 ve CarrefourSA Market Apple iPhone 11,12 ve 13 Telefon Fiyatlarını Düşürdü! İşte 1 Ağustos iPhone Güncel Fiyat Listesi!
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Oldu! 3 Milyonluk Araç Burnundan Fitil Fitil Gelince Soluğu Mahkemede Aldı! İpler Koptu, Olanlar Oldu… mask
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Oldu! 3 Milyonluk Araç Burnundan Fitil Fitil Gelince Soluğu Mahkemede Aldı! İpler Koptu, Olanlar Oldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL