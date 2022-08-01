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01 Ağu 2022 - 12:33

Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!”

Tv8 ekranlarının favori yarışmalarından biri olan Masterchef için Acun Ilıcalı resmen paraya kıydı. Reytingler yükselsin diye kesenin ağzını açtıkça açan Acun Ilıcalı, öyle bir şeye imzasını attı ki, gören duyan “Para diye kafayı yediniz” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şoktan şoka sokan o Acun Ilıcalı’nın Masterchef hamlesi…