- 01 Ağu 2022 - 12:56 G: 01 Ağu 2022 - 13:21

Alişan, Buse Varol İçin Kesenin Ağzını Açtı! Öyle Bir Hediye Aldı Ki, Dost – Düşman Mosmor Kesildi! Buse Varol Çatlata Çatlata Paylaştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, yine gündeme bomba gibi düştüler. Alişan’ın eşi Buse Varol için kesenin ağzını açması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dosta düşmana ders niteliğinde bir hediye alan Alişan, milyonların mosmor olmasına neden oldu. Buse Varol ise kendisine gelen hediyeyi çatlata çatlata paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan bir diziyle sevenlerini karşılayacak olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyadan 3 yıl sonra ilk kez sete çıkmanın mutluluğunu yaşadığına dair yorumlarda bulunmuştu. Dizisi için bir deri bir kemik kalan Buse Varol, sosyal medya üzerinden aktifliğini artırmıştı. Birçok markayla iş birliği yapan Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşımdaki ürünün fiyatı akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Ağu 2022 - 12:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!” mask
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!”
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Oldu! 3 Milyonluk Araç Burnundan Fitil Fitil Gelince Soluğu Mahkemede Aldı! İpler Koptu, Olanlar Oldu… mask
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı Davalık Oldu! 3 Milyonluk Araç Burnundan Fitil Fitil Gelince Soluğu Mahkemede Aldı! İpler Koptu, Olanlar Oldu…
Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Sonunda Belli Oldu! Taner’in Yaralarını Saracak; Kalbine Basacak… Bir Zamanlar Çukurova’nın Güzeller Güzeli Oyuncusu… mask
Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Sonunda Belli Oldu! Taner’in Yaralarını Saracak; Kalbine Basacak… Bir Zamanlar Çukurova’nın Güzeller Güzeli Oyuncusu…
Keçiören’de Aquaparklar Dolup Taşıyor... mask
Keçiören’de Aquaparklar Dolup Taşıyor...
Demet Özdemir’in Ablasını Gören Dondu Kaldı! Hem Çok Benziyorlar Hem Alakaları Bile Yok… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Demet’ten Güzel!” mask
Demet Özdemir’in Ablasını Gören Dondu Kaldı! Hem Çok Benziyorlar Hem Alakaları Bile Yok… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Demet’ten Güzel!”
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İlk İsim İfşa Oldu! Mustafa Mı, Doğukan Mı, Ege Mi? Daha “Bismillah” Demeden… Acun Çıldıracak! mask
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İlk İsim İfşa Oldu! Mustafa Mı, Doğukan Mı, Ege Mi? Daha “Bismillah” Demeden… Acun Çıldıracak!
Gülben Ergen Bulgaristan Mestanlı'yı Fethetti... mask
Gülben Ergen Bulgaristan Mestanlı'yı Fethetti...
İzmir'de Bir Nilüfer Açtı... mask
İzmir'de Bir Nilüfer Açtı...
Serdar Ortaç Yeni İşiyle Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Serdar Ortaç'ın Yeni Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yılmaz Vural ile Meslektaş… mask
Serdar Ortaç Yeni İşiyle Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Serdar Ortaç'ın Yeni Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yılmaz Vural ile Meslektaş…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan, Buse Varol İçin Kesenin Ağzını Açtı! Öyle Bir Hediye Aldı Ki, Dost – Düşman Mosmor Kesildi! Buse Varol Çatlata Çatlata Paylaştı! Neler Oluyor? mask
Alişan, Buse Varol İçin Kesenin Ağzını Açtı! Öyle Bir Hediye Aldı Ki, Dost – Düşman Mosmor Kesildi! Buse Varol Çatlata Çatlata Paylaştı! Neler Oluyor?
ASKİ'den Su Kesintisi Uyarısı! O İlçelere 24 Saat Su Verilmeyecek! Ankara'da Su Kesintisi Nerelerde ve Hangi İlçelerde Olacak, Sular ne Zaman Gelecek? 1 Ağustos Su Kesintisi... mask
ASKİ'den Su Kesintisi Uyarısı! O İlçelere 24 Saat Su Verilmeyecek! Ankara'da Su Kesintisi Nerelerde ve Hangi İlçelerde Olacak, Sular ne Zaman Gelecek? 1 Ağustos Su Kesintisi...
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!” mask
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışması İçin Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Reytingler Yükselsin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Para Diye Kafayı Yediniz!”
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliğinde “Eski Eş” Krizi! Kadırgalı Seda Sayan Küplere Bindi; “Bu Nasıl Bir Terbiyesizlik!” Cam Çerçeve İndi, Kıyamet Koptu…
Tekel Bayileri Başkanından Sigaraya Zam Açıklaması! Sigaraya Zam Mı Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 1 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Tekel Bayileri Başkanından Sigaraya Zam Açıklaması! Sigaraya Zam Mı Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 1 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL