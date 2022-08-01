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01 Ağu 2022 - 12:56

Alişan, Buse Varol İçin Kesenin Ağzını Açtı! Öyle Bir Hediye Aldı Ki, Dost – Düşman Mosmor Kesildi! Buse Varol Çatlata Çatlata Paylaştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, yine gündeme bomba gibi düştüler. Alişan’ın eşi Buse Varol için kesenin ağzını açması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dosta düşmana ders niteliğinde bir hediye alan Alişan, milyonların mosmor olmasına neden oldu. Buse Varol ise kendisine gelen hediyeyi çatlata çatlata paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…