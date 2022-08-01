Alişan, Buse Varol İçin Kesenin Ağzını Açtı! Öyle Bir Hediye Aldı Ki, Dost – Düşman Mosmor Kesildi! Buse Varol Çatlata Çatlata Paylaştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, yine gündeme bomba gibi düştüler. Alişan’ın eşi Buse Varol için kesenin ağzını açması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dosta düşmana ders niteliğinde bir hediye alan Alişan, milyonların mosmor olmasına neden oldu. Buse Varol ise kendisine gelen hediyeyi çatlata çatlata paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan bir diziyle sevenlerini karşılayacak olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyadan 3 yıl sonra ilk kez sete çıkmanın mutluluğunu yaşadığına dair yorumlarda bulunmuştu. Dizisi için bir deri bir kemik kalan Buse Varol, sosyal medya üzerinden aktifliğini artırmıştı. Birçok markayla iş birliği yapan Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşımdaki ürünün fiyatı akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.