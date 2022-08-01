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01 Ağu 2022 - 13:49

Hazal Kaya’nın Ateşli Öpüşme Sahnesi Yine Gündem Oldu! “Enişte Kızmasın Hazal Hanım!” Yorumlar Arka Arkaya; Instagram, Twitter Bu Sahneyi Konuşuyor…

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya’nın ateşli öpüşme sahnesi gündeme taşındı! Ali Atay’la mutlu bir evlilik yapan Hazal Kaya’nın ateşli sahnelerine sevenleri ise “Enişte kızmasın Hazal Hanım” yorumlarını yaptılar. Instagram ve Twitter’da gündem olan Hazal Kaya ve Onur Tuna, tek bir sahneyle yürekleri yerinden çıkardılar! İşte merak edilen tüm detaylar…