Hazal Kaya’nın Ateşli Öpüşme Sahnesi Yine Gündem Oldu! “Enişte Kızmasın Hazal Hanım!” Yorumlar Arka Arkaya; Instagram, Twitter Bu Sahneyi Konuşuyor…
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya’nın ateşli öpüşme sahnesi gündeme taşındı! Ali Atay’la mutlu bir evlilik yapan Hazal Kaya’nın ateşli sahnelerine sevenleri ise “Enişte kızmasın Hazal Hanım” yorumlarını yaptılar. Instagram ve Twitter’da gündem olan Hazal Kaya ve Onur Tuna, tek bir sahneyle yürekleri yerinden çıkardılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde 2. çocuğa hamile olduğu ortaya çıkan Hazal Kaya, hayranlarını havalara uçurmuştu. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Hazal Kaya, tam 3 aylık hamile… 2019 yılında evlendiği Ali Atay’a olan aşkını her fırsatta açıklayan Hazal Kaya’nın Fikret Ali’den sonra ikinci çocuğu beklemesi hayranlarını mutluluktan havalara uçurmuştu. Güzel oyuncunun ateşli öpüşme sahneleri ise gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.