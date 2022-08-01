Teşkilat’ın Serdar’ından Bomba İtiraflar! Herkes Yapımcıyla Kavga Ettiği İçin Kovulduğunu Düşünüyordu; Çıkışının Sebebini Tek Tek Sıraladı! Meğer Çağlar Ertuğrul…
TRT1 ekranlarının efsane dizilerinden biri olmayı başarmış olan Teşkilat’ta Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul’dan bomba itiraflar geldi! Kısa bir süre önce diziden ayrılan Ertuğrul’un kavga ettiği için diziden ayrıldığı düşünülüyordu ama diziden bambaşka sebeplerden dolayı ayrıldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Teşkilat dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizinin sezon finalinde ise Serdar karakterinin bir anda diziden ayrıldığı gündeme gelmişti. Dizinin yapım ekibi, Çağlar Ertuğrul’un yeni sezonda olmayacağını doğrulayan bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul’un diziden yapımcıyla kavga ettiği için ayrıldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Çağlar Ertuğrul ise tüm iddialara yanıt verdi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.