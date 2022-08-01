Teşkilat’ın Serdar’ından Bomba İtiraflar! Herkes Yapımcıyla Kavga Ettiği İçin Kovulduğunu Düşünüyordu; Çıkışının Sebebini Tek Tek Sıraladı! Meğer Çağlar Ertuğrul…

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Teşkilat dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizinin sezon finalinde ise Serdar karakterinin bir anda diziden ayrıldığı gündeme gelmişti. Dizinin yapım ekibi, Çağlar Ertuğrul’un yeni sezonda olmayacağını doğrulayan bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul’un diziden yapımcıyla kavga ettiği için ayrıldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Çağlar Ertuğrul ise tüm iddialara yanıt verdi! Peki, neler oluyor?

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