Asgari Ücretli Vatandaşlara Müjde! 81 İlde Geçerli Ev Sahibi Olma Şansı! Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkânını Kaçırmayın! Ödemeler Ne Kadar Olacak? Cumhurbaşkanı Bugün Açıklayacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yürütülecek olan projede, 81 ilde asgari ücretli çalışan ve yeni evli vatandaşları hedef alan büyük proje detayları ise bugün belli olacak. İşte detaylar…
Son zamanlarda içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlar nedeni ile her gün onlarca alanda zamlar uygulanırken, ev kiraları ve fiyatları da bu zam furyasından geri kalmadı. Yaşanan zamlar nedeni ile ev kirası fiyatları %300’e varacak şekilde zamlandı. Bu zamlar da ev sahibi olmayan kiracıları oldukça zor durumda bırakmaya başladı. Fırsatçılar ise piyasa pahalılığını sebep göstermek için evlerini kiraya vermeyerek zamları beklerken hem kiralık ev bulmak hem de uygun fiyata bulmak neredeyse imkânsızlaştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düğmeye bastı ve 81 ilde binlerce kişiyi ev sahibi yapacak projeyi başlattı. Merak edilenler ise şu şekilde.
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01 Ağu 2022 - 14:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.