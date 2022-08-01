İbrahim Tatlıses’in Ayağa Kalkmaya Gücü Kalmadı! Borç Haberleri Ortaya Çıktı! O İsimde…

Bir süredir oğlu ile mahkemelik olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in bir sürü borcu olduğu ortaya çıktı. Onur Akay’ın iddialarıyla ortaya çıkan bu borçlardan birinin de Kürt kökenli sanatçı Şivan Perwer’e olduğu iddia edildi. Öte yandan o açıklamalar herkesin ağzını açık bıraktı! Peki; Onur Akay, İbrahim Tatlıses ile ilgili ne dedi? İbrahim Tatlıses’in kime neden borcu var? İbrahim Tatlıses ile Şivan Perwer neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…