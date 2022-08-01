İbrahim Tatlıses’in Ayağa Kalkmaya Gücü Kalmadı! Borç Haberleri Ortaya Çıktı! O İsimde…
Bir süredir oğlu ile mahkemelik olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in bir sürü borcu olduğu ortaya çıktı. Onur Akay’ın iddialarıyla ortaya çıkan bu borçlardan birinin de Kürt kökenli sanatçı Şivan Perwer’e olduğu iddia edildi. Öte yandan o açıklamalar herkesin ağzını açık bıraktı! İşte borç batağında olduğu ortaya çıkan İbrahim Tatlıses ile ilgili detaylar...
Bir süredir oğlu ile mahkemelik olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in bir sürü borcu olduğu ortaya çıktı. Onur Akay’ın iddialarıyla ortaya çıkan bu borçlardan birinin de Kürt kökenli sanatçı Şivan Perwer’e olduğu iddia edildi. Öte yandan o açıklamalar herkesin ağzını açık bıraktı! Peki; Onur Akay, İbrahim Tatlıses ile ilgili ne dedi? İbrahim Tatlıses’in kime neden borcu var? İbrahim Tatlıses ile Şivan Perwer neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…
01 Ağu 2022 - 14:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.