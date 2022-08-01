Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Utançtan Kıpkırmızı Eden Bir Olay Yaşandı! “Öğretmenim” Dedi Ama Seyirciler Bile…
Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz gün akıl almaz olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu’nun öğretmen olmasına rağmen alfabe saymak ile ilgili verdiği sınav, sosyal medyaya adeta damga vurdu! İşte o anlarla ilgili detaylar...
Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz gün akıl almaz olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu’nun öğretmen olmasına rağmen alfabe saymak ile ilgili verdiği sınav, sosyal medyaya adeta damga vurdu! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne oldu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması son bölümde Sinem Ayanoğlu neden elendi? Kim Milyoner Olmak İster yarışması Sinem Ayanoğlu, neden zor anlar yaşadı? İşte, detaylar…
01 Ağu 2022 - 14:44 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.