- 01 Ağu 2022 - 22:37

51’lik Sibel Can Havuz Başında Nefes Kesen Pozlar! “Yaşayan Efsane” Deniyordu; Bir Kez Daha Kusursuzluğunu Sergiledi! Bakanlar, Bakmalara Doyamadı!

Tatil sezonunu geçtiğimiz haftalarda açan Sibel Can’dan tatil paylaşımları da arka arkaya gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün tatilinden bir fotoğraf daha paylaşan Sibel Can’ın sosyal medya hesabında adeta beğeni butonları çöktü. İşte Sibel Can ile ilgili nefes kesen paylaşımın detayları...

Tatil sezonunu geçtiğimiz haftalarda açan Sibel Can’dan tatil paylaşımları da arka arkaya gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün tatilinden bir fotoğraf daha paylaşan Sibel Can’ın sosyal medya hesabında adeta beğeni butonları çöktü. Ünlü ismin paylaşımı inanılmaz ses getirirken, Sibel Can’a gelen yorumlar da herkesi şaşırttı! Peki, Sibel Can ne paylaştı? Sibel Can nasıl bir tatil paylaşımı yaptı? Sibel Can’ın fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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01 Ağu 2022 - 22:37 - Magazin

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