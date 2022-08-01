- 01 Ağu 2022 - 22:32

Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı Levent Tülek'in Değişimi Şok Etti! Görenlerin Akılları Yerinden Çıktı! Alişan ve Çağla Görse Tanıyamaz... “Ne Oldu Sana!”

Show TV ekranların dan yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisi pek çok karakteriyle de hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan “Şipşak Rıza” karakteriyle de hafızalara kazınan Cennet Mahallesi dizisinin Şipşak Rıza’sı olan Levent Tülek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Show TV ekranların dan yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisi pek çok karakteriyle de hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan “Şipşak Rıza” karakteriyle de hafızalara kazınan Cennet Mahallesi dizisinin Şipşak Rıza’sı olan Levent Tülek, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun geçirdiği değişim ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı Levent Tülek, şimdi ne yapıyor? Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı Levent Tülek, nasıl bir değişim geçirdi, son hali nasıl? İşte, detaylar…

01 Ağu 2022 - 22:32 - Magazin

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