Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı Levent Tülek'in Değişimi Şok Etti! Görenlerin Akılları Yerinden Çıktı! Alişan ve Çağla Görse Tanıyamaz... “Ne Oldu Sana!”
Show TV ekranların dan yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisi pek çok karakteriyle de hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan “Şipşak Rıza” karakteriyle de hafızalara kazınan Cennet Mahallesi dizisinin Şipşak Rıza’sı olan Levent Tülek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranların dan yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisi pek çok karakteriyle de hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan “Şipşak Rıza” karakteriyle de hafızalara kazınan Cennet Mahallesi dizisinin Şipşak Rıza’sı olan Levent Tülek, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun geçirdiği değişim ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı Levent Tülek, şimdi ne yapıyor? Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı Levent Tülek, nasıl bir değişim geçirdi, son hali nasıl? İşte, detaylar…
01 Ağu 2022 - 22:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.