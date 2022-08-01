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01 Ağu 2022 - 16:24

Survivor Avatar Atakan Teşkilat Dizisine Başrol Oldu! Serdar Karakterinin Yerine Gelecek; Televizyon Dünyasını Kasıp Kavuracak! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu…

Tv8 ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Avatar Atakan, elenmesiyle halen hafızalardan silinmemişti. Yarışmadan sonra oyunculuk üzerine çalışmalar yapmak istediğini açıklayan Avatar Atakan’ın TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat’a başrol olarak katıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…