Survivor Avatar Atakan Teşkilat Dizisine Başrol Oldu! Serdar Karakterinin Yerine Gelecek; Televizyon Dünyasını Kasıp Kavuracak! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu…
Tv8 ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Avatar Atakan, elenmesiyle halen hafızalardan silinmemişti. Yarışmadan sonra oyunculuk üzerine çalışmalar yapmak istediğini açıklayan Avatar Atakan’ın TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat’a başrol olarak katıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 9. olarak ayrılan Avatar Atakan, akıllara kazınmıştı. Survivor yarışmasında şampiyon koltuğunda olması beklenen ismin bir anda yarışmadan ayrılması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Hiç beklemediği bir anda ayrıldığı için şoku kendisinin bile atlatmadığını dile getiren Avatar Atakan, şimdide Teşkilat dizisine girişini yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.