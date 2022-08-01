- 01 Ağu 2022 - 16:41

A101 Market Dev İndirim Restini Çekti! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

Vatandaşların alışveriş dediklerinde aklına ilk gelen marketlerden olan A101 hem müşterilerini sevindirmeye hem de zirveye oynamaya devam ediyor. Yaptığı indirimler ile çok konuşulan A101 tüm marketlere inat dev indirimi yayınladı. İşte çok konuşulacak A101 indirimli ürünleri.

Ekonomik olarak zor güler geçirdiğimiz son zamanlarda, ürünlere gelen üst üste zamlar herkesin canını sıkmaya devam ederken A101 her hafta yaptığı indirimler ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. A’dan Z’ye birçok üründe indirime giderek müşterilerinin ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılaması için fırsat sunan A101 kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. İşte A101’de indirime giren ürünler ve fiyat listeleri.

Eker 1.5 kilo Yarım Yağlı Yoğurt 25,50 TL

Kiri 150 gram Taze Beyaz Peynir 17,90 TL

Kiri 150 gram Labne 16,50 TL

Lezita 150 gram Piliç Füme 11,50 TL

Beşler 300 gram Nostalji Dana Sucuk 39,90 TL

Nut 1000 gram %100 Yerfıstığı Ezmesi 34,95 TL

Yayla 500 gram Paket Margarin 17,95 TL

Kaanlar 1 kilogram Kırmızı Yeşil Zeytin 34,90 TL

Tat Sıkı Dostlar Ketçap Mayonez Set 37,90 TL

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01 Ağu 2022 - 16:41 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
BİM Market 2 Ağustos Salı Kataloğunda Dev İndirim! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market 2 Ağustos Salı Kataloğunda Dev İndirim! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi!
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
A101 Resti Çekti! Hafta Sonu O Ürünlerde Büyük İndirim Başladı! Duyanlar Koşa Koşa A101’e Gidiyor! mask
A101 Resti Çekti! Hafta Sonu O Ürünlerde Büyük İndirim Başladı! Duyanlar Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
BİM’den Dev İndirim! Kozmetikten Temizliğe Birçok Üründe İnanılmaz İndirimler! 2 Ağustos Salı BİM İndirimlerini Kaçıranlar Çok Üzülür! İşte Yarı Etiket Fiyatlı O Ürünler! mask
BİM’den Dev İndirim! Kozmetikten Temizliğe Birçok Üründe İnanılmaz İndirimler! 2 Ağustos Salı BİM İndirimlerini Kaçıranlar Çok Üzülür! İşte Yarı Etiket Fiyatlı O Ürünler!
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı... mask
LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı...
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Alüminyum ve Bakır Hurda Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Görenler Şaştı Kaldı... Alüminyum Hurda Kilosu Kaç TL? İşte Güncel Alüminyum ve Bakır Fiyatları…
BİM Market 2 Ağustos Salı Kataloğunda Dev İndirim! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market 2 Ağustos Salı Kataloğunda Dev İndirim! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi!
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
Tarım Kredi Market Resti Çekti! Dev İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Et, Tavuk ve Bakliyatta Kampanya! İşte 1 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Market Resti Çekti! Dev İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Et, Tavuk ve Bakliyatta Kampanya! İşte 1 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
TMO Market Ürünlerine Dev İdirim Geldi! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fındık İçi Fiyatları Düştü! Her şey 10 TL, 34 TL, 53,35 TL, 59 TL, 135 TL'ye Geriledi! mask
TMO Market Ürünlerine Dev İdirim Geldi! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fındık İçi Fiyatları Düştü! Her şey 10 TL, 34 TL, 53,35 TL, 59 TL, 135 TL'ye Geriledi!
Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!
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