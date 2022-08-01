A101 Market Dev İndirim Restini Çekti! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Vatandaşların alışveriş dediklerinde aklına ilk gelen marketlerden olan A101 hem müşterilerini sevindirmeye hem de zirveye oynamaya devam ediyor. Yaptığı indirimler ile çok konuşulan A101 tüm marketlere inat dev indirimi yayınladı. İşte çok konuşulacak A101 indirimli ürünleri.
Ekonomik olarak zor güler geçirdiğimiz son zamanlarda, ürünlere gelen üst üste zamlar herkesin canını sıkmaya devam ederken A101 her hafta yaptığı indirimler ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. A’dan Z’ye birçok üründe indirime giderek müşterilerinin ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılaması için fırsat sunan A101 kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. İşte A101’de indirime giren ürünler ve fiyat listeleri.
Eker 1.5 kilo Yarım Yağlı Yoğurt 25,50 TL
Kiri 150 gram Taze Beyaz Peynir 17,90 TL
Kiri 150 gram Labne 16,50 TL
Lezita 150 gram Piliç Füme 11,50 TL
Beşler 300 gram Nostalji Dana Sucuk 39,90 TL
Nut 1000 gram %100 Yerfıstığı Ezmesi 34,95 TL
Yayla 500 gram Paket Margarin 17,95 TL
Kaanlar 1 kilogram Kırmızı Yeşil Zeytin 34,90 TL
Tat Sıkı Dostlar Ketçap Mayonez Set 37,90 TL
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
01 Ağu 2022 - 16:41 - Aktüel Ürünler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.