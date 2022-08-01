A101 Market Dev İndirim Restini Çekti! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

Ekonomik olarak zor güler geçirdiğimiz son zamanlarda, ürünlere gelen üst üste zamlar herkesin canını sıkmaya devam ederken A101 her hafta yaptığı indirimler ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. A’dan Z’ye birçok üründe indirime giderek müşterilerinin ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılaması için fırsat sunan A101 kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. İşte A101’de indirime giren ürünler ve fiyat listeleri.

Eker 1.5 kilo Yarım Yağlı Yoğurt 25,50 TL

Kiri 150 gram Taze Beyaz Peynir 17,90 TL

Kiri 150 gram Labne 16,50 TL

Lezita 150 gram Piliç Füme 11,50 TL

Beşler 300 gram Nostalji Dana Sucuk 39,90 TL

Nut 1000 gram %100 Yerfıstığı Ezmesi 34,95 TL

Yayla 500 gram Paket Margarin 17,95 TL

Kaanlar 1 kilogram Kırmızı Yeşil Zeytin 34,90 TL

Tat Sıkı Dostlar Ketçap Mayonez Set 37,90 TL

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