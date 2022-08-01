- 01 Ağu 2022 - 16:55 G: 01 Ağu 2022 - 19:36

Esra Erol’un Kardeşi Bikinisiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… Karın Kasları Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Biz Ekmek Yerken Siz Spor Yaptınız…”

Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol’un güzeller güzeli kız kardeşi Eda Erol’un bikinili paylaşımları olay yarattı. Karın kaslarını sergileyen Eda Erol, akılları başlardan alıp götürdü. Tüm kış ayı boyunca spor yaparak fiziğini güzelleştiren Eda Erol’da bir takipçisi ise “Biz ekmek yerden siz spor yapıyordunuz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Alişan’la yıllar önce yapmış olduğu nişanla ününe ün katan Eda Erol, ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Alişan’la evlenme yolunda adım adım ilerleyen Eda Erol, yaşadıkları problemlerden sonra yollarını ayırma kararı almışlardı. Alişan çok geçmeden rol arkadaşı olan Buse Varol’la bir aşk yaşamaya başlamış ve ikili evlenmişti. Eda Erol ise Alişan’dan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Erol, fiziğini kanıtlayarak öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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01 Ağu 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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