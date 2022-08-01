Esra Erol’un Kardeşi Bikinisiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… Karın Kasları Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Biz Ekmek Yerken Siz Spor Yaptınız…”

Alişan’la yıllar önce yapmış olduğu nişanla ününe ün katan Eda Erol, ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Alişan’la evlenme yolunda adım adım ilerleyen Eda Erol, yaşadıkları problemlerden sonra yollarını ayırma kararı almışlardı. Alişan çok geçmeden rol arkadaşı olan Buse Varol’la bir aşk yaşamaya başlamış ve ikili evlenmişti. Eda Erol ise Alişan’dan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Erol, fiziğini kanıtlayarak öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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