Esra Erol’un Kardeşi Bikinisiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… Karın Kasları Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Biz Ekmek Yerken Siz Spor Yaptınız…”
Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol’un güzeller güzeli kız kardeşi Eda Erol’un bikinili paylaşımları olay yarattı. Karın kaslarını sergileyen Eda Erol, akılları başlardan alıp götürdü. Tüm kış ayı boyunca spor yaparak fiziğini güzelleştiren Eda Erol’da bir takipçisi ise “Biz ekmek yerden siz spor yapıyordunuz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Alişan’la yıllar önce yapmış olduğu nişanla ününe ün katan Eda Erol, ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Alişan’la evlenme yolunda adım adım ilerleyen Eda Erol, yaşadıkları problemlerden sonra yollarını ayırma kararı almışlardı. Alişan çok geçmeden rol arkadaşı olan Buse Varol’la bir aşk yaşamaya başlamış ve ikili evlenmişti. Eda Erol ise Alişan’dan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Erol, fiziğini kanıtlayarak öyle bir paylaşımda bulundu ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.