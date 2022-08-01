1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı birçok yardıma bir yenisini daha ekledi ve Doğum yardım parası desteğini çıkardı. Çocuk sahibi olan ve çocuğu doğan ailelere destek olarak verilen 1300 TL’ye varan yardımdan yararlanmak için yapmak gerekenler nelerdir? Nereye başvurulur, Hangi şartlar aranır? İşte detaylar…
Dünyadaki en güzel duygular arasında gösterilen evlat edinme duygusal olarak büyük bir mutluluk getirmektedir. Ancak Dünyaya gelen bebeklerin maddi yükümlülükleri de azımsanmayacak seviyede. Dünyaya gelen yeni bir bireyin birçok ihtiyacı olacağından dolayı çok çeşitli ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bebek bezi, bebek maması, kıyafetler ve oyuncaklar gibi birçok ihtiyaç duyulan eşya ve gıda fiyatı ise günümüzde çok yüksek fiyatlara sahip. Ekonomik olarak da zor günler geçirilmesi nedeni ile de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk sahibi olan aileler için destek niteliğindeki yardımını duyurdu. İşte 1300 TL’ye varan yardımı almak için gerekenler ve başvuru şartları.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
01 Ağu 2022 - 20:35 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.