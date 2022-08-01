1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dünyadaki en güzel duygular arasında gösterilen evlat edinme duygusal olarak büyük bir mutluluk getirmektedir. Ancak Dünyaya gelen bebeklerin maddi yükümlülükleri de azımsanmayacak seviyede. Dünyaya gelen yeni bir bireyin birçok ihtiyacı olacağından dolayı çok çeşitli ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bebek bezi, bebek maması, kıyafetler ve oyuncaklar gibi birçok ihtiyaç duyulan eşya ve gıda fiyatı ise günümüzde çok yüksek fiyatlara sahip. Ekonomik olarak da zor günler geçirilmesi nedeni ile de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk sahibi olan aileler için destek niteliğindeki yardımını duyurdu. İşte 1300 TL’ye varan yardımı almak için gerekenler ve başvuru şartları.

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