Şeyma Subaşı ve Mısırlı Sevgilisi Bebek Mi Bekliyor? İddialara Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Instagram Resmen Sallanmaya Başladı! İkinci Kez… Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bebek bekledikleri gündeme gelmişti. Subaşı’nın hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından öyle bir yanıt verdi ki, ağızlar açık kaldı. Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez bebek müjdesi yaşayan Şeyma Subaşı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. İkilinin boşanmalarının ardında hayatlarına başka isimler alması; ikilinin yollarını tamamen ayırdığını göstermişti. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan hemen sonra İtalyan DJ Guido’yla birlikte olmuştu ama arada aşkı bulamamıştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle nişan yüzüğü bile takan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.