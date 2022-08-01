- 01 Ağu 2022 - 17:27 G: 01 Ağu 2022 - 17:38

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Sevgilisi Bebek Mi Bekliyor? İddialara Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Instagram Resmen Sallanmaya Başladı! İkinci Kez… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bebek bekledikleri gündeme gelmişti. Subaşı’nın hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından öyle bir yanıt verdi ki, ağızlar açık kaldı. Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez bebek müjdesi yaşayan Şeyma Subaşı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. İkilinin boşanmalarının ardında hayatlarına başka isimler alması; ikilinin yollarını tamamen ayırdığını göstermişti. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan hemen sonra İtalyan DJ Guido’yla birlikte olmuştu ama arada aşkı bulamamıştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle nişan yüzüğü bile takan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ağu 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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