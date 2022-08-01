Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Ağu 2022 - 17:27

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Sevgilisi Bebek Mi Bekliyor? İddialara Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Instagram Resmen Sallanmaya Başladı! İkinci Kez… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bebek bekledikleri gündeme gelmişti. Subaşı’nın hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından öyle bir yanıt verdi ki, ağızlar açık kaldı. Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez bebek müjdesi yaşayan Şeyma Subaşı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…