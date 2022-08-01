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01 Ağu 2022 - 17:59

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı! Kerem Bürsin’den Bomba Açıklama Geldi; Hayranları Havalara Uçtu… Gemiler Yanmış, Resimler Silinmişti…

Sen Çal Kapımı dizisinin büyük aşklarından olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in barıştığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kerem Bürsin’den gelen o açıklama hayranlarının havalara uçmasına neden oldu! Gemileri yakan çift, resimleri de kaldırarak birbirlerini takipten çıkmıştı. Gündemi sallayıp geçen bu durum sonrasında ikilinin yeniden görüşmelere başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…