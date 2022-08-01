Survivor Adem’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yı Nikah Şahidi Olarak Düşünüyordu Ama Son Yaşananlar Tüm Kapılarını Kapattı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı’nın düğününe dair detaylar ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın nikah şahidi olacağı konuşulan Adem Kılıççı, son olaylardan sonra resmen tüm kapıları kapattı. Peki, Adem Kılıççı cephesinde neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasından 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı, Survivor yarışmasından sonra Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkarmıştı. “O iğrenç bir insan” dediğini affetmeyen Adem Kılıççı, hayatında Nisa Bölükbaşı gibi birisine gerek olmadığının altını çizmişti. Acun Ilıcalı’yıda takipten çıktığı gündeme gelen Adem Kılıççı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Peki, Adem Kılıççı ne zaman evleniyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.