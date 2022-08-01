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01 Ağu 2022 - 18:25

Survivor Adem’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yı Nikah Şahidi Olarak Düşünüyordu Ama Son Yaşananlar Tüm Kapılarını Kapattı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı’nın düğününe dair detaylar ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın nikah şahidi olacağı konuşulan Adem Kılıççı, son olaylardan sonra resmen tüm kapıları kapattı. Peki, Adem Kılıççı cephesinde neler oluyor?