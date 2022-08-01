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01 Ağu 2022 - 18:57

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sından İç Çamaşırsız Pozlar! “Gözüküyor Ablam!” Kıpkırmızı Rujuyla Nefesleri Kesti; Göğüs Dekoltesi Olay Yaratı!

ATV’nin efsane dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in iç çamaşırsız pozları akılları başlardan alıp götürdü. “Ucu gözüküyor ablam” yorumlarını alan Hilal Altınbilek, kıpkırmızı rujuyla bir bakanı bir daha baktırdı! Tüm çekiciliğini gösteren Hilal Altınbilek’in göğüs dekoltesi ise olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…