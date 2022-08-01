Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sından İç Çamaşırsız Pozlar! “Gözüküyor Ablam!” Kıpkırmızı Rujuyla Nefesleri Kesti; Göğüs Dekoltesi Olay Yaratı!
ATV’nin efsane dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in iç çamaşırsız pozları akılları başlardan alıp götürdü. “Ucu gözüküyor ablam” yorumlarını alan Hilal Altınbilek, kıpkırmızı rujuyla bir bakanı bir daha baktırdı! Tüm çekiciliğini gösteren Hilal Altınbilek’in göğüs dekoltesi ise olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara tamamen veda etmişti. 5 sezon boyunca her bölümüyle ekranlara seyirciyi kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici pozlarsa akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.