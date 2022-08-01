Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Ağu 2022 - 19:26

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İskele Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Dökümlü Eteğini Bacaklarından Yukarı Kadar Çekip… “Bu Nasıl Bir Güzellik!” Alev Alev Yaktı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayata veren Melis Sezen’in dekolteli iskele pozları akılları başlardan aldı götürdü. Dökümlü eteğini bacaklarından yukarı doğru çekip güzelliğini konuşturan Melis Sezen’e sevenleri ise “Bu nasıl bir güzellik” yorumlarında bulundu! Fiziğiyle alev alev yakan Melis Sezen’in bu halleri tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…