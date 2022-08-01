Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İskele Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Dökümlü Eteğini Bacaklarından Yukarı Kadar Çekip… “Bu Nasıl Bir Güzellik!” Alev Alev Yaktı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayata veren Melis Sezen’in dekolteli iskele pozları akılları başlardan aldı götürdü. Dökümlü eteğini bacaklarından yukarı doğru çekip güzelliğini konuşturan Melis Sezen’e sevenleri ise “Bu nasıl bir güzellik” yorumlarında bulundu! Fiziğiyle alev alev yakan Melis Sezen’in bu halleri tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla milyonları ekranlara kilitleyen Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonunda istenilen başarıyı elde edememişti. Başarılı dizinin finalinden sonra Bali’de soluğu alan Melis Sezen, tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdiyse yeni bir paylaşımda bulunarak akılları başlardan aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.