Survivor Nagihan, Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Survivor Bitti Kavga Bitmedi; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Nisa Bölükbaşı’nın Verecek Tek Bir Cevabı Kalmadı…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasından 6. olarak ayrılan Nagihan Karadere, yürekleri sızlatmıştı. Şampiyon olarak görülen isimlerden biri olan Nagihan Karadere’nin Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunu onaylamadığı biliniyordu. Sık sık ağır eleştirilerde bulunan Nagihan Karadere’den gelen son sözler ise Nisa Bölükbaşı’nın yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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