- 01 Ağu 2022 - 19:49 G: 01 Ağu 2022 - 19:53

Survivor Nagihan, Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Survivor Bitti Kavga Bitmedi; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Nisa Bölükbaşı’nın Verecek Tek Bir Cevabı Kalmadı…

Survivor yarışması biteli bir ay oldu ama davası, kavgası bitmek nedir bilmiyor. Nagihan Karadere’den gelen Nisa Bölükbaşı atağı sosyal medyayı salladı! Sözleriyle Nisa Bölükbaşı’nı yerden yere vurduğuna dair yorumlar alan Nagihan Karadere, öyle bir şey dedi ki… Nisa Bölükbaşı’nın bu sözler karşısında sus pus kalacağı yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasından 6. olarak ayrılan Nagihan Karadere, yürekleri sızlatmıştı. Şampiyon olarak görülen isimlerden biri olan Nagihan Karadere’nin Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunu onaylamadığı biliniyordu. Sık sık ağır eleştirilerde bulunan Nagihan Karadere’den gelen son sözler ise Nisa Bölükbaşı’nın yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ağu 2022 - 19:49 Ankara- Yaşam

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Survivor Nagihan, Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Survivor Bitti Kavga Bitmedi; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Nisa Bölükbaşı’nın Verecek Tek Bir Cevabı Kalmadı… mask
Survivor Nagihan, Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Survivor Bitti Kavga Bitmedi; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Nisa Bölükbaşı’nın Verecek Tek Bir Cevabı Kalmadı…
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