Survivor Nagihan, Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Survivor Bitti Kavga Bitmedi; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Nisa Bölükbaşı’nın Verecek Tek Bir Cevabı Kalmadı…
Survivor yarışması biteli bir ay oldu ama davası, kavgası bitmek nedir bilmiyor. Nagihan Karadere’den gelen Nisa Bölükbaşı atağı sosyal medyayı salladı! Sözleriyle Nisa Bölükbaşı’nı yerden yere vurduğuna dair yorumlar alan Nagihan Karadere, öyle bir şey dedi ki… Nisa Bölükbaşı’nın bu sözler karşısında sus pus kalacağı yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasından 6. olarak ayrılan Nagihan Karadere, yürekleri sızlatmıştı. Şampiyon olarak görülen isimlerden biri olan Nagihan Karadere’nin Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunu onaylamadığı biliniyordu. Sık sık ağır eleştirilerde bulunan Nagihan Karadere’den gelen son sözler ise Nisa Bölükbaşı’nın yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.