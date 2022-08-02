Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Altın fiyatları resmen sınırları zorluyor. Yatırımcılarını şok içerisinde bırakan altını artık resmen sadece ultra zenginler alabilecek. Yılsonu tahminleri ortaya çıkan altında, yaşananlar şok etti. Çarşamba günü açıklanan FED kararından sonra altın bir anda yükselmeye başlamıştı. 1000 liranın altında olan altın, bir anda 1020 lirayı aşmıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altındaki değişim, altın alıcısının kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Bir anda yükselen altının bir daha düşmeyeceğini düşünen yatırımcı, zaman daha geç olmadan altın almak için harekete geçmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.