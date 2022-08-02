Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Altındaki değişim, altın alıcısının kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Bir anda yükselen altının bir daha düşmeyeceğini düşünen yatırımcı, zaman daha geç olmadan altın almak için harekete geçmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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