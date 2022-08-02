- 02 Ağu 2022 - 09:22 G: 02 Ağu 2022 - 09:34

Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Altın fiyatları resmen sınırları zorluyor. Yatırımcılarını şok içerisinde bırakan altını artık resmen sadece ultra zenginler alabilecek. Yılsonu tahminleri ortaya çıkan altında, yaşananlar şok etti. Çarşamba günü açıklanan FED kararından sonra altın bir anda yükselmeye başlamıştı. 1000 liranın altında olan altın, bir anda 1020 lirayı aşmıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altındaki değişim, altın alıcısının kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Bir anda yükselen altının bir daha düşmeyeceğini düşünen yatırımcı, zaman daha geç olmadan altın almak için harekete geçmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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02 Ağu 2022 - 09:22 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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