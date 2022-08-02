- 02 Ağu 2022 - 09:41 G: 02 Ağu 2022 - 09:45

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak Tarihler Belli Oldu! 2022-2023 Öğretim Yılında Ara Tatil, Yarıyıl Tatili ve 15 Tatil Hangi Tarihte? Okullar Ne Zaman Kapanacak…

Şimdilerde yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelen öğrenciler, sıralarına dönecekleri günü merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim takvimini açıkladı. Sizde yeni eğitim takvimi ile birlikte tatil günlerini merak ediyorsanız işte detaylar...

Şimdilerde yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelen öğrenciler, sıralarına dönecekleri günü merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak tarihler belli oldu mu? 2022-2023 öğretim yılında ara tatil, yarıyıl tatili ve 15 tatil hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar…

02 Ağu 2022 - 09:41 - Yaşam

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Okullar Ne zaman Açılacak Merak Uyandırdı! 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak? O Tarih Belli Oldu!... Yaz Tatili... mask
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