- 02 Ağu 2022 - 10:13 G: 02 Ağu 2022 - 10:18

Murat Güloğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Ebru Akel ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

FOX TV’de “Evinizin Oğlu Murat Güloğlu” sloganıyla program sunuculuğu ve haber spikerliği gerçekleştirdikten sonra hafızalara kazınan Murat Güloğlu, Ebru Akel ile yeni bir programa başladı. Geçtiğimiz yıl geçtiği Show TV’de “Bu Sabah” isimli programı Ebru Akel ile sunmaya başlayacak olan Murat Güloğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

FOX TV’de “Evinizin Oğlu Murat Güloğlu” sloganıyla program sunuculuğu ve haber spikerliği gerçekleştirdikten sonra hafızalara kazınan Murat Güloğlu, Ebru Akel ile yeni bir programa başladı. Geçtiğimiz yıl geçtiği Show TV’de “Bu Sabah” isimli programı Ebru Akel ile sunmaya başlayacak olan Murat Güloğlu’nun kim olduğu da büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Murat Güloğlu kaç yaşında? Murat Güloğlu kimdir, aslen nereli? Murat Güloğlu ne iş yapıyor, mesleği ne, hangi programları sundu? Murat Güloğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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02 Ağu 2022 - 10:13 - Magazin

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