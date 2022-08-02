Murat Güloğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Ebru Akel ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
FOX TV’de “Evinizin Oğlu Murat Güloğlu” sloganıyla program sunuculuğu ve haber spikerliği gerçekleştirdikten sonra hafızalara kazınan Murat Güloğlu, Ebru Akel ile yeni bir programa başladı. Geçtiğimiz yıl geçtiği Show TV’de “Bu Sabah” isimli programı Ebru Akel ile sunmaya başlayacak olan Murat Güloğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
FOX TV’de “Evinizin Oğlu Murat Güloğlu” sloganıyla program sunuculuğu ve haber spikerliği gerçekleştirdikten sonra hafızalara kazınan Murat Güloğlu, Ebru Akel ile yeni bir programa başladı. Geçtiğimiz yıl geçtiği Show TV’de “Bu Sabah” isimli programı Ebru Akel ile sunmaya başlayacak olan Murat Güloğlu’nun kim olduğu da büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Murat Güloğlu kaç yaşında? Murat Güloğlu kimdir, aslen nereli? Murat Güloğlu ne iş yapıyor, mesleği ne, hangi programları sundu? Murat Güloğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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02 Ağu 2022 - 10:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.