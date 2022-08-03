Kamp Sandalyesine Bomba İndirim! Koçtaş’ta 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına…
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların sahillerde ve dışarlarda geçirdiği süreler de artıyor. Şimdilerde sadece kamplarda değil, şehir içlerinde dahi kullanılan kamp sandalyeleri, özellikle yaz akşamlarının kurtarıcısı oluyor. Türkiye’nin en büyük yapı marketlerinden biri olan Koçtaş ise, kamp sandalyelerinde dev indirimler gerçekleştirmiş bulunuyor. İşte kamp sandalyelerinde gerçekleşen indirimin detayları...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların sahillerde ve dışarlarda geçirdiği süreler de artıyor. Şimdilerde sadece kamplarda değil, şehir içlerinde dahi kullanılan kamp sandalyeleri, özellikle yaz akşamlarının kurtarıcısı oluyor. Türkiye’nin en büyük yapı marketlerinden biri olan Koçtaş ise, kamp sandalyelerinde dev indirimler gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, kamp sandalyesi fiyatı ne kadar, kaç TL? En ucuz kamp sandalyesi ne kadar, nerede? Koçtaş kamp sandalyesi fiyatları nasıl? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 21:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.