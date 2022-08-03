Kamp Sandalyesine Bomba İndirim! Koçtaş’ta 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların sahillerde ve dışarlarda geçirdiği süreler de artıyor. Şimdilerde sadece kamplarda değil, şehir içlerinde dahi kullanılan kamp sandalyeleri, özellikle yaz akşamlarının kurtarıcısı oluyor. Türkiye’nin en büyük yapı marketlerinden biri olan Koçtaş ise, kamp sandalyelerinde dev indirimler gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, kamp sandalyesi fiyatı ne kadar, kaç TL? En ucuz kamp sandalyesi ne kadar, nerede? Koçtaş kamp sandalyesi fiyatları nasıl? İşte, detaylar…

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