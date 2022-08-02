- 02 Ağu 2022 - 22:26

Koçtaş’tan Kamp Sandalyesine Büyük İndirim! 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların sahillerde ve dışarlarda geçirdiği süreler de artıyor. Şimdilerde sadece kamplarda değil, şehir içlerinde dahi kullanılan kamp sandalyeleri, özellikle yaz akşamlarının kurtarıcısı oluyor. Türkiye’nin en büyük yapı marketlerinden biri olan Koçtaş ise, kamp sandalyelerinde dev indirimler gerçekleştirmiş bulunuyor. İşte kamp sandalyelerinde gerçekleşen indirimin detayları...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların sahillerde ve dışarlarda geçirdiği süreler de artıyor. Şimdilerde sadece kamplarda değil, şehir içlerinde dahi kullanılan kamp sandalyeleri, özellikle yaz akşamlarının kurtarıcısı oluyor. Türkiye’nin en büyük yapı marketlerinden biri olan Koçtaş ise, kamp sandalyelerinde dev indirimler gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, kamp sandalyesi fiyatı ne kadar, kaç TL? En ucuz kamp sandalyesi ne kadar, nerede? Koçtaş kamp sandalyesi fiyatları nasıl? İşte, detaylar…

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02 Ağu 2022 - 22:26 - Gündem

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A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı... mask
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı...
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli? mask
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli?
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL? mask
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
Migros Market’ten Görülmemiş İndirim! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Görülmemiş İndirim! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!
Akbank En Yüksek Promosyonu Veriyor! Tüm Bankalara Resti Çekti! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık! mask
Akbank En Yüksek Promosyonu Veriyor! Tüm Bankalara Resti Çekti! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık!
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
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A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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