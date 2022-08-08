- 08 Ağu 2022 - 09:53

A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

Vatandaşların sevgilisi olan A101 market yaklaşan Aşure günü için müşterilerini unutmadı ve Aşurelik ürünlerde indirime gitti. Görenlerin kazan kazan aşure yapacağı ürün ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Yaptığı indirimler ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam eden A101 büyük indirimler getirmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik olarak zor günlerde market reyonlarındaki ürünlerde %100’ü aşan zamların görülmesi ile birlikte vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlanmaya devam ediyor. Yüksek fiyatlar cep yakarken hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerin nerede satıldığı ise merak konusu oluyor. Bu konuda ise akla ilk gelen marketlerden biri de A101. Her hafta onlarca üründe indirime giden A101 ise Aşure gününü de unutmayarak aşurelik tüm ürünlerde indirime gitti. İşte aşurelik ürünler ile indirimli fiyatları.

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08 Ağu 2022 - 09:53 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları... mask
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! mask
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! mask
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL mask
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor!
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi... mask
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi...
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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