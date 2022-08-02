A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Vatandaşların sevgilisi olan A101 market yaklaşan Aşure günü için müşterilerini unutmadı ve Aşurelik ürünlerde indirime gitti. Görenlerin kazan kazan aşure yapacağı ürün ve fiyat listesi ise şu şekilde.
Yaptığı indirimler ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam eden A101 büyük indirimler getirmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik olarak zor günlerde market reyonlarındaki ürünlerde %100’ü aşan zamların görülmesi ile birlikte vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlanmaya devam ediyor. Yüksek fiyatlar cep yakarken hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerin nerede satıldığı ise merak konusu oluyor. Bu konuda ise akla ilk gelen marketlerden biri de A101. Her hafta onlarca üründe indirime giden A101 ise Aşure gününü de unutmayarak aşurelik tüm ürünlerde indirime gitti. İşte aşurelik ürünler ile indirimli fiyatları.
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02 Ağu 2022 - 22:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.