A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

Yaptığı indirimler ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam eden A101 büyük indirimler getirmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik olarak zor günlerde market reyonlarındaki ürünlerde %100’ü aşan zamların görülmesi ile birlikte vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlanmaya devam ediyor. Yüksek fiyatlar cep yakarken hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerin nerede satıldığı ise merak konusu oluyor. Bu konuda ise akla ilk gelen marketlerden biri de A101. Her hafta onlarca üründe indirime giden A101 ise Aşure gününü de unutmayarak aşurelik tüm ürünlerde indirime gitti. İşte aşurelik ürünler ile indirimli fiyatları.

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