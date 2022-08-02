İbrahim Tatlıses’e STAR TV’den İnleten Darbe! Borç Batağında Olduğu Ortaya Çıkmış; Mahkemelerle Adı Anılıyordu… İbo Show İçin Son Dakika Kararı Geldi!
Eylül ayında ekranlara gelmesi beklenen İbo Show için son dakika kararı açıktı. STAR TV’den İbrahim Tatlıses darbesi, ağızların açık kalmasına neden oldu! Borç batağında olduğu ortaya çıkan İbrahim Tatlıses, kısa bir süre önce oğlu ve eşiyle de mahkemelik olmuştu. Basında ardı arkası kesilmeyen mahkeme haberleriyle anılan İbrahim Tatlıses’e İbo Show’dan gelen kötü haber şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?
9 yıl sonra yeniden sevenleriyle STAR TV ekranlarıyla buluşan İbrahim Tatlıses, programına almış olduğu konuklarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Her hafta farklı isimleri ağırlayan İbo Show, geçtiğimiz günlerde ekranlarda ara vermişti. Gidişi olan İbo Show’un dönüşü ise olmadı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.