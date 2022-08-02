İrem Helvacıoğlu Artık Tanınacak Halde Değil! Ayrılık Acısından Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, Milyonlar İkiye Bölündü! “Ne Oldu Sana!”
Son dönemlerde çalkantılı aşk yaşantısı ile gündemlerden düşmeyen İrem Helvacıoğlu, ayrılığın hemen sonrasında kendisini yeniledi. Bir estetik operasyon geçirdiği öğrenilen İrem Helvacıoğlu’nun yeni hali takipçilerini bir hayli şaşırttı! İşte detaylar...
Son dönemlerde çalkantılı aşk yaşantısı ile gündemlerden düşmeyen İrem Helvacıoğlu, ayrılığın hemen sonrasında kendisini yeniledi. Bir estetik operasyon geçirdiği öğrenilen İrem Helvacıoğlu’nun yeni hali takipçilerini bir hayli şaşırttı! Peki, İrem Helvacıoğlu ne estetiği yaptırdı? İrem Helvacıoğlu’nun yeni hali nasıl? İrem Helvacıoğlu, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
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02 Ağu 2022 - 13:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.