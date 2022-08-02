Ece Erken ve Eşinin Eski Eşi Birbirine Girdi! Ece Erken Daha Fazla Sessiz Kalamadı; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… “Yok Artık!”
Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken, ardından başlayan miras kavgası sebebiyle eşinin ailesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun abisi ile Ece Erken arasında başlayan tartışmaya bu kez, Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli dahil oldu. İşte Ece Erken cephesinden son detaylar...
Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken, ardından başlayan miras kavgası sebebiyle eşinin ailesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun abisi ile Ece Erken arasında başlayan tartışmaya bu kez, Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli dahil oldu! Peki; Benan Kocadereli, Ece Erken için ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun mallarını kaçıran kim? Ece Erken, Benan Kocadereli’ye ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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02 Ağu 2022 - 13:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.