Ece Erken ve Eşinin Eski Eşi Birbirine Girdi! Ece Erken Daha Fazla Sessiz Kalamadı; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… “Yok Artık!”

Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken, ardından başlayan miras kavgası sebebiyle eşinin ailesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun abisi ile Ece Erken arasında başlayan tartışmaya bu kez, Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli dahil oldu! Peki; Benan Kocadereli, Ece Erken için ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun mallarını kaçıran kim? Ece Erken, Benan Kocadereli’ye ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

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