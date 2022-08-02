Seda Sayan’ın Bağrına Bastığı Üvey Oğlundan Bomba Hamle! Sosyal Medya Sallanıyor; “O Benim Annem Değil” Deyince Kıyamet Koptu!

Bir süredir yurtdışında tatilde olan Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti, yurda döner dönmez ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten’in ailesinin yanına giden çift, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Çağlar Ökten’in oğlu Artur’un yaptığı bir paylaşım, Seda Sayan’ı hedef alınca ortalık karıştı! Peki, Çağlar Ökten’in oğlu Artur Ökten, Seda Sayan ile ilgili ne paylaştı? Artur Ökten, Seda Sayan ile ilgili ne dedi? Seda Sayan, konuyu nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…

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