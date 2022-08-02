Seda Sayan’ın Bağrına Bastığı Üvey Oğlundan Bomba Hamle! Sosyal Medya Sallanıyor; “O Benim Annem Değil” Deyince Kıyamet Koptu!
Bir süredir yurtdışında tatilde olan Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti, yurda döner dönmez ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten’in ailesinin yanına giden çift, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Çağlar Ökten’in oğlu Artur’un yaptığı bir paylaşım, Seda Sayan’ı hedef alınca ortalık karıştı! İşte detaylar...
Bir süredir yurtdışında tatilde olan Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti, yurda döner dönmez ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten’in ailesinin yanına giden çift, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Çağlar Ökten’in oğlu Artur’un yaptığı bir paylaşım, Seda Sayan’ı hedef alınca ortalık karıştı! Peki, Çağlar Ökten’in oğlu Artur Ökten, Seda Sayan ile ilgili ne paylaştı? Artur Ökten, Seda Sayan ile ilgili ne dedi? Seda Sayan, konuyu nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…
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02 Ağu 2022 - 14:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.