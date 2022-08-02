Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Aşure gününün yaklaşması ile birlikte aşurelik malzemelerin fiyatları araştırma konusu oldu. Aşurelik malzeme satın almak isteyenler için ise fahiş fiyatlara inat Carrefoursa market indirime gitti. Tüm Aşurelik ürünlerde indirime giden Carreforusa market yine çok satmaya devam ediyor. İşte merak edilen Carrefoursa Aşurelik malzemeler ve fiyatları.
Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile elektronikten gıdaya, akaryakıttan giyime kadar insan hayatında söz konusu olan tüm ürünlere yüksek zamlar gelmekte. Yaşanan zamların ardı arkası kesilmezken bu ürünlerde yaşanan fiyat artışları tüketicilerin canını hayli sıkmakta. Bu nedenle de vatandaşlar özellikle gıda ürünlerinde uygun fiyatlı alışveriş imkânlarını sık sık araştırıyor. Yaptığı indirimler ile de vatandaşların gözdesi haline gelen Carrefoursa market de müşterilerini unutmayarak Aşure gününün yaklaşması nedeni ile de Aşure malzemelerinde indirime gitti. İşte Carrefoursa aşurelik ürünler ve fiyat listesi.
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02 Ağu 2022 - 22:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.