Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile elektronikten gıdaya, akaryakıttan giyime kadar insan hayatında söz konusu olan tüm ürünlere yüksek zamlar gelmekte. Yaşanan zamların ardı arkası kesilmezken bu ürünlerde yaşanan fiyat artışları tüketicilerin canını hayli sıkmakta. Bu nedenle de vatandaşlar özellikle gıda ürünlerinde uygun fiyatlı alışveriş imkânlarını sık sık araştırıyor. Yaptığı indirimler ile de vatandaşların gözdesi haline gelen Carrefoursa market de müşterilerini unutmayarak Aşure gününün yaklaşması nedeni ile de Aşure malzemelerinde indirime gitti. İşte Carrefoursa aşurelik ürünler ve fiyat listesi.

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