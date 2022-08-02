BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeni ile birçok üründe etiket fiyatları artmış durumda. Hemen hemen her üründe fiyatlar alışılmadık seviyelere gelirken bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri de gıda. Gıda ürünlerinde temel olarak görülen Ayçiçek Yağı, çay, şeker, un gibi malzemeler tavan fiyatlara çıkarken diğer gıda ürünleri de bunlardan geri kalmıyor. Bu nedenle vatandaşlar da kaliteli ürünler ve uygun fiyatların geçerli olduğu ekonomik alışverişin araştırmasını yapmakta. Bu kriterlerde de ilk akla gelen marketlerden biri olan Bim’de müşterilerini düşünerek içeceklerde indirime gitti. İşte Bim’deki indirimli içecekler ve fiyatları.

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