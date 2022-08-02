BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Halkın en sevdiği marketlerden olan Bim, muhteşem indirimlerine devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde ilk arananlardan olan soğuk içeceklerde indirime giden Bim’in kampanyasını görenler koşa koşa Bim’in yolunu tutuyor. İşte Bim marketlerdeki soğuk içecek fiyatları.
Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeni ile birçok üründe etiket fiyatları artmış durumda. Hemen hemen her üründe fiyatlar alışılmadık seviyelere gelirken bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri de gıda. Gıda ürünlerinde temel olarak görülen Ayçiçek Yağı, çay, şeker, un gibi malzemeler tavan fiyatlara çıkarken diğer gıda ürünleri de bunlardan geri kalmıyor. Bu nedenle vatandaşlar da kaliteli ürünler ve uygun fiyatların geçerli olduğu ekonomik alışverişin araştırmasını yapmakta. Bu kriterlerde de ilk akla gelen marketlerden biri olan Bim’de müşterilerini düşünerek içeceklerde indirime gitti. İşte Bim’deki indirimli içecekler ve fiyatları.
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02 Ağu 2022 - 22:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.