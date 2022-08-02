- 02 Ağu 2022 - 16:19

Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?

Yaptığı birçok yardım ile hem maddi hem de manevi olarak müşkül durumdaki vatandaşların yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlarımızı da unutmayarak para yardımında bulunuyor. Peki, engelli vatandaşlar aylık maaş alabilmek için nereye başvurmalı? Kademeye göre engelli maaşı ne kadar? İşte tüm detaylar…

Sosyal devlet anlayışının benimsendiği politikalar yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel sebeplerden dolayı ekonomik olarak zor durumda düşen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara karşı yardımlarını bir bir artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda engelli vatandaşlar için para yardımında bulunan yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlara aylık maaş bağlayarak vatandaşların yoksullaşmasını engellemek ve sosyal yaşantılarından geri kalmamalarını hedefliyor. Maddi olarak destekte bulunan yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlar gibi para desteğine ihtiyaç duyan birçok vatandaşın yanında bulunmakta. Doğumdan kira yardımına kapsamlı birçok durumda vatandaşların yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını engelli vatandaşlar için de yürütüyor. Bakımdan para yarımına birçok destekte bulunan Bakanlık maaş yardımında da bulunuyor. İşte dereceye göre güncel engelli maaşı ve bu maaştan yararlanabilmek için gerekenler.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Ağu 2022 - 16:19 - Gündem

# SOSYAL YARDIMLAR - DEVLET DESTEĞİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
Dar Gelirli Ailelere Kira Desteği! Bin 150 TL Kira Desteği! Kira Desteği Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? İşte İl İl 2022 Kira Yardımı Ücretleri! mask
Dar Gelirli Ailelere Kira Desteği! Bin 150 TL Kira Desteği! Kira Desteği Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? İşte İl İl 2022 Kira Yardımı Ücretleri!
Bağkur - SSK - Memur - Dul ve Yetim Emeklilerine 7.500 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! Ak Bank, ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları... mask
Bağkur - SSK - Memur - Dul ve Yetim Emeklilerine 7.500 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! Ak Bank, ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları...
İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek? mask
İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek?
Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parasına Büyük Zam! Güncel Maaşlar Ne Kadar Oldu? 2022 Zamlı Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak? mask
Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parasına Büyük Zam! Güncel Maaşlar Ne Kadar Oldu? 2022 Zamlı Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak?
Devletten Milyonlarca Vatandaşa 1100 TL Ödeme! Bayram Harçlıkları Başvuru Yapanın Anında Hesabına Yatıyor! Bakanlık Duyurdu… mask
Devletten Milyonlarca Vatandaşa 1100 TL Ödeme! Bayram Harçlıkları Başvuru Yapanın Anında Hesabına Yatıyor! Bakanlık Duyurdu…
Aile Yardımı Ne Kadar Oldu 2021? 2021 Memur Aile Eş Çocuk Yardımı Ücreti Ne Kadar? mask
Aile Yardımı Ne Kadar Oldu 2021? 2021 Memur Aile Eş Çocuk Yardımı Ücreti Ne Kadar?
Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun! mask
Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun!
PTT Milyonlarca Kişiye 711 Lira Yardım Yapacağını An İtibariyle Duyurdu! Şartı Sağlayan Herkes Cebine Koyabilecek! Başvuru Yapmayı Unutmayın… mask
PTT Milyonlarca Kişiye 711 Lira Yardım Yapacağını An İtibariyle Duyurdu! Şartı Sağlayan Herkes Cebine Koyabilecek! Başvuru Yapmayı Unutmayın…
Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın… mask
Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın…
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı... mask
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı...
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli? mask
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli?
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
Akbank En Yüksek Promosyonu Veriyor! Tüm Bankalara Resti Çekti! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık! mask
Akbank En Yüksek Promosyonu Veriyor! Tüm Bankalara Resti Çekti! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık!
Migros Market’ten Görülmemiş İndirim! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Görülmemiş İndirim! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
Alüminyum ve Bakır Hurda Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Görenler Şaştı Kaldı... Alüminyum Hurda Kilosu Kaç TL? İşte Güncel Alüminyum ve Bakır Fiyatları… mask
Alüminyum ve Bakır Hurda Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Görenler Şaştı Kaldı... Alüminyum Hurda Kilosu Kaç TL? İşte Güncel Alüminyum ve Bakır Fiyatları…
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL? mask
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Dantelli Sütyeniyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Şu Hallerini Rüçhan Cadısı Görse Kafayı Yer!” Düşük Bel Pantolonuyla… mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Dantelli Sütyeniyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Şu Hallerini Rüçhan Cadısı Görse Kafayı Yer!” Düşük Bel Pantolonuyla…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Hande Erçel Minicik Şortu ve Cropuyla Yine Yangınları Çıkarttı! Kerem Bürsin’le Yeniden Barıştıkları Ortaya Çıkmıştı! Yürekleri Hop Hop Hoplattı… mask
Hande Erçel Minicik Şortu ve Cropuyla Yine Yangınları Çıkarttı! Kerem Bürsin’le Yeniden Barıştıkları Ortaya Çıkmıştı! Yürekleri Hop Hop Hoplattı…
Banu Alkan, Seda Sayan’ı Geçti! 20 Yaş Küçük Aşkına Sırılsıklam Aşık Olduğunu Öyle Bir Gösterdi Ki… “Anladık Banu Bacım! Seviyorsun…” mask
Banu Alkan, Seda Sayan’ı Geçti! 20 Yaş Küçük Aşkına Sırılsıklam Aşık Olduğunu Öyle Bir Gösterdi Ki… “Anladık Banu Bacım! Seviyorsun…”
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Yatak Pozuyla Başları Döndürdü! “Boşanmak Sana İyi Geldi!” Yürekler Hop İndi Hop Kalktı! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Yatak Pozuyla Başları Döndürdü! “Boşanmak Sana İyi Geldi!” Yürekler Hop İndi Hop Kalktı! Sosyal Medya Sallanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL