Demet Özdemir’in Kıyafeti Yine Olay Oldu! 41 Bin Liralık Yarım Bluzdan Sonra Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Büyük Boy Çöp Poşetinden Hallice!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kıyafeti yine olay oldu! 41 bin liralık yarım bluzundan sonra öyle bir kıyafet giydi ki, akıl beyin resmen yandı. Hem kıyafetinin deseni hem de fiyatı mavi ekran verdirirken; birçok kişi kıyafeti çöp poşetine benzetildi! İşte milyonlarca kişiden “Büyük çöp poşetinden hallice” yorumlarını alan o elbise…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aşkıyla yanıp tutuştuğu Oğuzhan Koç’a “Evet” demişti. Haziran ayının son günlerine doğru isteme ve nişan yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti soluğu ön balayında almıştı. Tatil dönüşünde görüntülenen Demet Özdemir’in üzerindeki kıyafetse büyük bir merak uyandırmıştı ta ki, fiyatı ortaya çıkana kadar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.