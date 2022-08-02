- 02 Ağu 2022 - 16:29 G: 02 Ağu 2022 - 16:59

Demet Özdemir’in Kıyafeti Yine Olay Oldu! 41 Bin Liralık Yarım Bluzdan Sonra Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Büyük Boy Çöp Poşetinden Hallice!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kıyafeti yine olay oldu! 41 bin liralık yarım bluzundan sonra öyle bir kıyafet giydi ki, akıl beyin resmen yandı. Hem kıyafetinin deseni hem de fiyatı mavi ekran verdirirken; birçok kişi kıyafeti çöp poşetine benzetildi! İşte milyonlarca kişiden “Büyük çöp poşetinden hallice” yorumlarını alan o elbise…

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aşkıyla yanıp tutuştuğu Oğuzhan Koç’a “Evet” demişti. Haziran ayının son günlerine doğru isteme ve nişan yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti soluğu ön balayında almıştı. Tatil dönüşünde görüntülenen Demet Özdemir’in üzerindeki kıyafetse büyük bir merak uyandırmıştı ta ki, fiyatı ortaya çıkana kadar…

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02 Ağu 2022 - 16:29 Ankara- Yaşam

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