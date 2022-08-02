Demet Özdemir Gelinliğinin Fiyatı Ortalığı Karıştırdı! Oğuzhan Koç Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Milyonlar O Paraya Dubleks Villa Alıyor! Tam Tamına…
Yakın zamanda Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in gelinliğinin fiyatı ortalığı karıştırdı! Damat tarafının aldığı gelinliğin fiyatını görenler, duyanlar “Oğuzhan Allah yardımcın olsun” yorumlarında bulundular! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı için kesenin ağzını açtığı görülürken; birçok kişi gelinliğin parasına dubleks villanın alınacağını dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisine “Evet” demişti. 70 bin lira değerinde bir yüzük takan Demet Özdemir’in evlenme teklifi kombinindeki elbisenin fiyatı 27 bin lira çıkınca herkes şok olmuştu. Bir kıyafete 27 bin liranın verilmeyeceğini açıklayan sevenleri, gelinliğin fiyatını duyunca mosmor oldu! İşte Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’in gelinliği için verdiği para…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.