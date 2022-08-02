Demet Özdemir Gelinliğinin Fiyatı Ortalığı Karıştırdı! Oğuzhan Koç Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Milyonlar O Paraya Dubleks Villa Alıyor! Tam Tamına…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisine “Evet” demişti. 70 bin lira değerinde bir yüzük takan Demet Özdemir’in evlenme teklifi kombinindeki elbisenin fiyatı 27 bin lira çıkınca herkes şok olmuştu. Bir kıyafete 27 bin liranın verilmeyeceğini açıklayan sevenleri, gelinliğin fiyatını duyunca mosmor oldu! İşte Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’in gelinliği için verdiği para…

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