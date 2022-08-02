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02 Ağu 2022 - 22:23

Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal’dan Fizik Şov! 2. Çocuktan Sonra Aldığı Tüm Kiloları Defetti; Fit Halleri Yürekleri Hoplattı! “Vay Fıstık!”

Selena, Küçük Sırlar ve Gönül İşleri gibi dizilerde yer almış olan Sinem Kobal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü. Kenan İmirzalıoğlu’yla kısa bir süre önce kızları Leyla’yı kucaklarına alan Sinem Kobal, incecik fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Doğumda aldığı kiloları bir bir veren Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal, sosyal medyayı salladı!