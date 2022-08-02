Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal’dan Fizik Şov! 2. Çocuktan Sonra Aldığı Tüm Kiloları Defetti; Fit Halleri Yürekleri Hoplattı! “Vay Fıstık!”
Selena, Küçük Sırlar ve Gönül İşleri gibi dizilerde yer almış olan Sinem Kobal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü. Kenan İmirzalıoğlu’yla kısa bir süre önce kızları Leyla’yı kucaklarına alan Sinem Kobal, incecik fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Doğumda aldığı kiloları bir bir veren Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal, sosyal medyayı salladı!
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal’ın yeniden ekranlara döneceği günler heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda kızları Lalin’i kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya üzerinden tüm fitliğini konuşturan bir paylaşımda bulundu! İşte akılları başlardan alan Sinem Kobal’ın o paylaşımları…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.