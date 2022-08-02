- 02 Ağu 2022 - 22:49 G: 02 Ağu 2022 - 22:53

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Uçuşan Elbisesini Zor Kapattı! “Marilyn Monroe Gibisin!” Minicik Eteğiyle Nefes Kesti, Baş Döndürdü!

ATV Ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, uçuşan elbisesini zor kapattı! Hollywood'un ikonlarından Marilyn Monroe gibi pozlar veren Selin Genç’in bu halleri nefesleri kesti, başların dönmesine neden oldu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Selin Genç, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son sezonunda ekranlara veda eden Gülten karakteri yürekleri sızlatmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sonra bambaşka projeler için çalışmaya başlayan Selin Genç’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım çok beğenildi!

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02 Ağu 2022 - 22:49 Ankara- Yaşam

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