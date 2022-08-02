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02 Ağu 2022 - 22:49

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Uçuşan Elbisesini Zor Kapattı! “Marilyn Monroe Gibisin!” Minicik Eteğiyle Nefes Kesti, Baş Döndürdü!

ATV Ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, uçuşan elbisesini zor kapattı! Hollywood'un ikonlarından Marilyn Monroe gibi pozlar veren Selin Genç’in bu halleri nefesleri kesti, başların dönmesine neden oldu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Selin Genç, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…