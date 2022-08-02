Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Uçuşan Elbisesini Zor Kapattı! “Marilyn Monroe Gibisin!” Minicik Eteğiyle Nefes Kesti, Baş Döndürdü!
ATV Ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, uçuşan elbisesini zor kapattı! Hollywood'un ikonlarından Marilyn Monroe gibi pozlar veren Selin Genç’in bu halleri nefesleri kesti, başların dönmesine neden oldu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Selin Genç, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son sezonunda ekranlara veda eden Gülten karakteri yürekleri sızlatmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sonra bambaşka projeler için çalışmaya başlayan Selin Genç’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım çok beğenildi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.