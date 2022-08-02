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02 Ağu 2022 - 23:10

Survivor Ayşe Yüksel’in Hamam Pozu İçleri Titretti! “Peştamaline Kurban Kız!” Resmen Yarı Çıplak Paylaştı; Görenlerin Nutku Tutuldu! Masterchef Sergen Özen…

Survivor yarışmasına iki sene üst üste katılan Ayşe Yüksel, Survivor yarışmasının yorgunluğunu atmak için tatile çıktı! Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Ayşe Yüksel’in hamam pozu içleri titretti. Peştamal giyerek poz veren Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Peştameline kurban kız!” yorumlarında bulundular! Birçok kişi ise bu pozları yarı çıplak buldu! İşte Masterchef Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan o pozları…