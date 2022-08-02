Survivor Ayşe Yüksel’in Hamam Pozu İçleri Titretti! “Peştamaline Kurban Kız!” Resmen Yarı Çıplak Paylaştı; Görenlerin Nutku Tutuldu! Masterchef Sergen Özen…
Survivor yarışmasına iki sene üst üste katılan Ayşe Yüksel, Survivor yarışmasının yorgunluğunu atmak için tatile çıktı! Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Ayşe Yüksel’in hamam pozu içleri titretti. Peştamal giyerek poz veren Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Peştameline kurban kız!” yorumlarında bulundular! Birçok kişi ise bu pozları yarı çıplak buldu! İşte Masterchef Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan o pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına hem fiziken hem de ruhen hazır olmadığı için katılmayacağını, All Star başlamadan önce dile getiren Ayşe Yüksel, 1,5 ay sonra yarışmada yer almıştı. Acun Ilıcalı’nın ikna kabiliyeti karşısında çaresiz kalan Ayşe Yüksel, All Star’da finale kadar yükselmişti. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Yüksel’in hamam pozu içleri titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.