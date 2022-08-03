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03 Ağu 2022 - 21:28

Türker İnanoğlu’ndan Kötü Haber: Türker İnanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Türker İnanoğlu Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

İlker İnanoğlu’nun babası ünlü yapımcı Türker İnanoğlu’ndan hayranlarını endişelendirecek bir haber geldi. Sağlık durumunun kötü olduğu öğrenilen Türker İnanoğlu’nun hastalığı ve şu an nasıl olduğu da açıklandı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun eşi Türker İnanoğlu ile ilgili son durum...