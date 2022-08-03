Türker İnanoğlu’ndan Kötü Haber: Türker İnanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Türker İnanoğlu Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
İlker İnanoğlu’nun babası ünlü yapımcı Türker İnanoğlu’ndan hayranlarını endişelendirecek bir haber geldi. Sağlık durumunun kötü olduğu öğrenilen Türker İnanoğlu’nun hastalığı ve şu an nasıl olduğu da açıklandı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun eşi Türker İnanoğlu ile ilgili son durum...
İlker İnanoğlu’nun babası ünlü yapımcı Türker İnanoğlu’ndan hayranlarını endişelendirecek bir haber geldi. Sağlık durumunun kötü olduğu öğrenilen Türker İnanoğlu’nun hastalığı ve şu an nasıl olduğu da açıklandı. Peki, Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Türker İnanoğlu hasta mı, hastalığı nedir? İşte Türker İnanoğlu’nun son sağlık durumu…
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03 Ağu 2022 - 21:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.