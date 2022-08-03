Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
Bir süre önce ayçiçek hasadının Türkiye’de başlamasıyla birlikte etiket fiyatları düşmeye başlayan ayçiçek yağlarında vatandaşlara müjde gibi gelecek bir haber de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden geldi. Bu haftaki indirimleri arasına özellikle TMO marka ile Anadolu marka ayçiçek yağlarını alan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, zeytinyağlarında da çok konuşulacak indirimler gerçekleştirdi. İşte indirimin detayları...
Bir süre önce Ayçiçek hasadının Türkiye’de başlamasıyla birlikte etiket fiyatları düşmeye başlayan Ayçiçek yağlarında vatandaşlara müjde gibi gelecek bir haber de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden geldi. Bu haftaki indirimleri arasına özellikle TMO marka ile Anadolu marka Ayçiçek yağlarını alan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, zeytinyağlarında da çok konuşulacak indirimler gerçekleştirdi. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 1 L, 2 L ve 5 L Ayçiçek yağı ile zeytinyağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? TMO marka Ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 10:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.