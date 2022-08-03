Bu sezon Zuhal Topal’ın sunumu ile TV8 ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, geçtiğimiz aylarda sezon finaline girmişti. Sezon finaline girmesiyle seyircisini bir hayli üzen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programından yeni sezona ilişkin ilk açıklama geldi! Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon tarihi belli oldu mu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Zuhal Topal yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar…

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