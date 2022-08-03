Pınar Deniz Yine Paraya Para Demiyor! Ne 30 Bin Lira, Ne 40 Bin Lira… “Parayı Bağışlasan Fakir Kalmaz!” Elleri Titremeden Ödemesini Yapmış…
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz’in yine paraya para demediği ortaya çıktı. Bir elbise için verdiği parayı duyan, gören “Şu elbiseye vereceğin parayı bağışlasan Türkiye’de fakir kalmaz” yorumlarında bulundu! Elleri titremeden ödemesini yaparak üzerine giyen Pınar Deniz, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yargı dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte Avcı dizisi için kamera karşına çıkan Pınar Deniz, koca bir yazı çalışarak geçirmeyi hedef olarak koymuştu. Avcı dizisinin yanı sıra Aşkın Kıyameti ve Aşk101 gibi dizilerde de yer alan Pınar Deniz, 2022 yılını en verimli şekilde geçirmeye kararını vermişti. Kısa bir süre önce Avcı dizisinin fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanda ise Pınar Deniz’in giymiş olduğu bir elbisenin fiyatı ortaya çıktı. Peki, Pınar Deniz’in kıyafetinin fiyatı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.