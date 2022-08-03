Pınar Deniz Yine Paraya Para Demiyor! Ne 30 Bin Lira, Ne 40 Bin Lira… “Parayı Bağışlasan Fakir Kalmaz!” Elleri Titremeden Ödemesini Yapmış…

Yargı dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte Avcı dizisi için kamera karşına çıkan Pınar Deniz, koca bir yazı çalışarak geçirmeyi hedef olarak koymuştu. Avcı dizisinin yanı sıra Aşkın Kıyameti ve Aşk101 gibi dizilerde de yer alan Pınar Deniz, 2022 yılını en verimli şekilde geçirmeye kararını vermişti. Kısa bir süre önce Avcı dizisinin fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanda ise Pınar Deniz’in giymiş olduğu bir elbisenin fiyatı ortaya çıktı. Peki, Pınar Deniz’in kıyafetinin fiyatı ne kadar?

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