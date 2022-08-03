- 03 Ağu 2022 - 12:17

A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…

Halkın sevgilisi haline gelen A101 market yaptığı indirimler ile çok konuşulmaya devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen kampanyalar ile ucuz alışverişin adresi haline gelen A101 müşterilerini düşünerek Ayçiçek yağlarında indirime gitti. İşte A101 indirimli Ayçiçek yağları ve fiyatları.

Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kurlar nedeni ile baş gösteren ekonomik problemler dolayısı ile birçok üründe alışılmadık etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Birbiri arkasına gelen zamlar akaryakıttan gıdaya, giyimden elektroniğe kadar hemen hemen her üründe görülürken yaşanan zamlar vatandaşları zor durumda bırakmakta. Zamların ise en çok hissedildiği alanlardan biri de gıda ürünleri. Özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan zamlar ise vatandaşları en çok zorlayan konulardan. Bu ürünlerden biri olan Ayçiçek yağı fiyatları ise can sıkmaya devam ederken A101 market müşterilerini düşünerek Ayçiçek yağlarında indirime gitti. İşte A101 indirimli Ayçiçek yağı fiyatları.

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03 Ağu 2022 - 12:17 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi!
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! mask
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi!
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
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Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
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A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
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A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
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