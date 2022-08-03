A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
Halkın sevgilisi haline gelen A101 market yaptığı indirimler ile çok konuşulmaya devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen kampanyalar ile ucuz alışverişin adresi haline gelen A101 müşterilerini düşünerek Ayçiçek yağlarında indirime gitti. İşte A101 indirimli Ayçiçek yağları ve fiyatları.
Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kurlar nedeni ile baş gösteren ekonomik problemler dolayısı ile birçok üründe alışılmadık etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Birbiri arkasına gelen zamlar akaryakıttan gıdaya, giyimden elektroniğe kadar hemen hemen her üründe görülürken yaşanan zamlar vatandaşları zor durumda bırakmakta. Zamların ise en çok hissedildiği alanlardan biri de gıda ürünleri. Özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan zamlar ise vatandaşları en çok zorlayan konulardan. Bu ürünlerden biri olan Ayçiçek yağı fiyatları ise can sıkmaya devam ederken A101 market müşterilerini düşünerek Ayçiçek yağlarında indirime gitti. İşte A101 indirimli Ayçiçek yağı fiyatları.
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03 Ağu 2022 - 12:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.