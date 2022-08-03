Survivor Barış Murat Yağcı’nın Aşkından Dantelli Sütyenle Bomba Paylaşım! “Yenge Dedik Sana Ayıp Ediyorsun!” Bembeyaz Teniyle Nefesleri Kesti!

Survivor 2020 döneminden sonra Nisa Bölükbaşı’yla anılan Barış Murat Yağcı, Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenince iddiaları kabul etmişti. Survivor All Star yarışmasına; hem eski sevgilisiyle hem de eski sevgilisinin yeni sevgilisiyle katılan Barış Murat Yağcı, bir anda yarışmadan elenmişti. Yarışmadan ayrılan Barış Murat Yağcı, normal hayatına dönmüştü. Laura Celine’yle sevgili oldukları ortaya çıkan Barış Murat Yağcı, kız arkadaşının pozlarıyla yürekleri hop hop hoplattı!

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