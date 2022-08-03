Survivor Barış Murat Yağcı’nın Aşkından Dantelli Sütyenle Bomba Paylaşım! “Yenge Dedik Sana Ayıp Ediyorsun!” Bembeyaz Teniyle Nefesleri Kesti!
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Barış Murat Yağcı’nın aşkından danteli sütyeniyle paylaşımlar gelince akıllar başlardan uçtu gitti. Hayranlarından binlerce yorum alan Barış Murat Yağcı’nın sevgilisine “Sana da yenge dedik, ayıp ediyorsun” yorumlarını yaptılar. İşte bembeyaz teniyle nefesleri kesen Barış Murat Yağcı’nın o çok konuşulan pozları…
Survivor 2020 döneminden sonra Nisa Bölükbaşı’yla anılan Barış Murat Yağcı, Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenince iddiaları kabul etmişti. Survivor All Star yarışmasına; hem eski sevgilisiyle hem de eski sevgilisinin yeni sevgilisiyle katılan Barış Murat Yağcı, bir anda yarışmadan elenmişti. Yarışmadan ayrılan Barış Murat Yağcı, normal hayatına dönmüştü. Laura Celine’yle sevgili oldukları ortaya çıkan Barış Murat Yağcı, kız arkadaşının pozlarıyla yürekleri hop hop hoplattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.