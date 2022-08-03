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03 Ağu 2022 - 12:53

Mahkum Dizisinin Sasha’sından Pembe Bikinili Pozlar! Kamerayı Göğüslerine Kadar Sokunca Olanlar Oldu; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… “Yaktın Bizi Be!”

FOX TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sashaa karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu’ndan pembe bikinili pozlar arka arkaya geldi. Kamerayı göğüslerine kadar sokan başarılı oyuncu, olay üzerine olay yarattı. Kısa sürede binlerce “Ateşli” yorum alan Hayal Köseoğlu’na sevenleri ise “Yaktın bizi be” yorumlarını yapmadan edemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…