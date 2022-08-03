Mahkum Dizisinin Sasha’sından Pembe Bikinili Pozlar! Kamerayı Göğüslerine Kadar Sokunca Olanlar Oldu; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… “Yaktın Bizi Be!”
FOX TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sashaa karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu’ndan pembe bikinili pozlar arka arkaya geldi. Kamerayı göğüslerine kadar sokan başarılı oyuncu, olay üzerine olay yarattı. Kısa sürede binlerce “Ateşli” yorum alan Hayal Köseoğlu’na sevenleri ise “Yaktın bizi be” yorumlarını yapmadan edemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu’nun başrollerini paylaştığı Mahkum dizisi, daha yayın hayatına ilk başladığı bölümle akılları başlardan almıştı. İkiz kardeşlerin hikayesini ele alan Mahkum’da Barış’ın sağ koluna hayat veren Hayal Köseoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.